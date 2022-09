Le procureur de la République près le tribunal de Souk-Ahras a ouvert mercredi une enquête urgente permettant de fournir des preuves démontrant que 17 familles ont procédé à de fausses déclarations pour bénéficier des indemnisations, a-t-on appris auprès de la cellule d’information et de communication auprès de la Cour de justice de la wilaya.

Les 17 familles suspectes "ont donné de fausses déclarations afin de bénéficier d’équipements électroménagers et d’autres denrées alimentaires octroyés par les autorités de la wilaya aux sinistrés dans le cadre d’une large opération de solidarité à l’issue des incendies du 17 août dernier qui ont engendré plusieurs dégâts dans le tissu forestier, les surfaces agricoles, dont les arbres fruitiers, les étables, le bétail (bovins, ovins et caprins), ainsi que les conduites d’irrigation agricoles", a-t-on indiqué de même source. Après l’achèvement de l’enquête, le tribunal de Souk-Ahras entamera les procédures de poursuites judiciaires nécessaires à l’encontre des familles mises en cause issu es de la mechta El Bouira et des cités Mahata Sirine et Ibn Rochd dans la ville de Souk-Ahras.