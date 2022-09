Le Croissant-Rouge Algérien (CRA) a pris en charge, mercredi, à partir de la base aérienne de Boufarik (Blida), l'acheminement d'aides humanitaires pour les habitants

de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, suite aux inondations qu'a connues récemment

la région.

Chargées à bord de deux avions militaires relevant des Forces aériennes de l'Armée nationale populaire (ANP), ces aides consistent en des produits alimentaires de base, plus de 100 tentes au profit de la population nomade, différents équipements médicaux tels que des literies et des fauteuils roulants, ainsi que pas moins de 2.400 cartables contenant des trousseaux scolaires au profit d'enfants ne bénéficiant pas de primes scolaires.

A l'occasion, la présidente du CRA, Ibtissem Hamlaoui a affirmé que cette initiative "s'inscrit dans ce cadre de la politique sociale de l'Etat destinée notamment aux wilayas du Sud et frontalières", ajoutant qu'en plus de ce qui sera distribué à l'occasion de la rentrée scolaire,"plus de 15.000 enfants scolarisés bénéficieront de cartables, de vêtements et de tabliers". La même res ponsable a révélé également dans ce contexte, que le CRA " organisera des caravanes médicales périodiques, en vue de prendre en charge les malades des régions du Sud et frontalières".