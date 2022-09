Quatorze écoles primaires de la wilaya d’Oran ont bénéficié de l’opération d'équipement en tablettes numériques, dans le cadre du programme de l’école numérique pour la rentrée scolaire 2022-2023, selon la direction locale de l'Education.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur local de l'Education Abdelkader Oubelaïd a indiqué que l'opération d'équipement des écoles primaires en tablettes numériques, lancée par le ministère de l'Education nationale, comprend, dans un premier temps, quatorze (14) écoles primaires et devra être généralisée au reste des établissements scolaires.

L’opération vise à alléger le cartable scolaire et à utiliser des livres numériques au lieu du papier, et à encourager l'éducation numérique des élèves, devant ainsi aider les élèves à améliorer l’acquisition scolaire et leur rendement, a indiqué M. Oubelaïd.

Ce type de tablette électronique comprend également des applications adaptées aux programmes scolaires au profit des élèves concernés dans cette opération pilote, a-t-il ajouté. D'autre part, 100.000 élèves bénéficieront de la prime scolaire, qui sera versée sur le compt e postal des parents nécessiteux avant la rentrée scolaire prévue le 21 septembre en cours, en plus de l'opération de solidarité liée au cartable, qui sera distribué aux élèves, le premier jour de la rentrée scolaire.

Pour rappel, le secteur de l’Education dans la wilaya d'Oran sera renforcé au titre de la prochaine rentrée scolaire avec onze (11) groupes scolaires en cycle primaire et vingt-trois (23) classes dans le cadre de l'extension, ainsi que la réalisation de dix (10) cantines scolaires dans les zones enclavées, en plus de cinq (5) CEM et deux (2) lycées, notamment dans les deux nouveaux pôles urbains "Ahmed Zabana" à Misserghine et Oued Tlelat.