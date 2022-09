Le dollar se repliait vendredi face à la plupart des devises majeures, désavantagé par un regain d'appétit pour le risque qui soufflait sur l'ensemble des marchés, qui ont digéré le maintien de la posture agressive des banques centrales.

Vers 19H25 GMT, le billet vert lâchait 0,47% face à l'euro, à 1,0045 dollar pour un euro. Plus tôt, la monnaie unique était même montée jusqu'à 1,0113 dollar, une première depuis trois semaines. Mais le "greenback" glissait beaucoup plus encore face à des devises plus volatiles comme le dollar australien, face auquel il a perdu jusqu'à 1,82%, un mouvement d'une ampleur exceptionnelle sur un marché où les variations sont souvent limitées.

Même décrochages marqués face à des devises au profil similaire comme la couronne norvégienne ou le dollar néo-zélandais. Signe qu'il n'a pas dit son dernier mot, le "greenback" a enregistré vendredi un sommet de 19 mois face au quetzal guatémaltèque et de six ans face à la livre égyptienne.

Cours de vendredi Cours de jeudi

19H25 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,0045 0,9998

EUR/JPY 143,32 144,07

EUR/CHF 0,9652 0,9704

EUR/GBP 0,8665 0,8690

USD/JPY 142,68 144,11

USD/CHF 0,9609 0,9707

GBP/USD 1,1593 1,1504