Les Bourses mondiales ont progressé vendredi et l'appétit pour le risque retrouvé faisait également reculer un peu le dollar mais pour autant, le contexte de perspectives économiques dégradées et d'incertitude géopolitique n'a pas changé.

En Europe, la Bourse de Paris a gagné 1,41% et Francfort 1,43% au lendemain du relèvement de taux de la Banque centrale européenne (BCE). Londres a pris 1,23% au lendemain du décès de la reine Elizabeth II, mais sera fermée le jour de son enterrement, qui sera férié au Royaume-Uni.

En raison de cette disparition, la Banque d'Angleterre a annoncé que sa réunion de politique monétaire, dont la décision devait être publiée jeudi en pleine flambée d'inflation au Royaume-Uni, allait être décalée d'une semaine.

Les indices européens ont signé leur première progression hebdomadaire depuis quatre semaines mais restent tributaires de l'évolution de la guerre en Ukraine, des prix du gaz, de l'impact de l'inflation sur la croissance et sur les résultats d'entreprises. Même tendance propice à la Bourse de New York, où le Dow Jones a gagné 1,19%, l'indice Nasdaq a pris 2,11%, et l'indice élargi S&P 500, 1,53%.

L'indice des actions mondiales MSCI progressait sur la semaine, après trois replis successifs. Autre signe d'une confiance retrouvée des investisseurs, le dollar, considéré comme une valeur refuge, était un peu délaissé après avoir atteint des records de plusieurs décennies contre de nombreuses grandes monnaies cette semaine.