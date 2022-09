Sans ingrédients de synthèse, mais avec des compositions à base d’huiles essentielles, de baumes et d’absolus, les parfums naturels sont de plus en plus prisés. Mais en quoi sont-ils différents ?

C’est quoi exactement un parfum naturel ?

C’est un parfum dans lequel n’entre pas de composés chimiques d’origine synthétique (phtalates, fixateurs chimiques, muscs artificiels…). Il n’est donc composé qu’avec des matières premières naturelles, dont un certain pourcentage peut être d’origine biologique.

De quoi est-il composé ?

Il contient un alcool issu du végétal (tel que l’alcool de blé biologique), de l’eau florale et une composition parfumante. Soit un mélange de matières odorantes naturelles comme les huiles essentielles, les concrètes (produit solide ou semi-solide obtenu en distillant des matières parfumées naturelles par des solvants volatils) et les absolus naturels (concentré extrait de fleurs ou de résines).

En comparaison, un parfum traditionnel est élaboré avec de l’alcool de parfumerie dénaturé au diethylphtalate (DHEP), de l’eau déminéralisée et une composition parfumante, à base d’ingrédients de synthèse et éventuellement d’ingrédients naturels. Sachant que les plus grandes maisons de parfums utilisent souvent matières synthétiques et matières naturelles.

En quoi est-ce intéressant de l’utiliser ?

En choisissant une senteur bio (ou naturelle), on évite de faire absorber à la peau des substances potentiellement toxiques pour la santé comme les phtalates ou les muscs synthétiques. "Le parfum bio est sans chimie, sans ajouts, explique Christian David, fondateur de la marque Honoré des Près. C’est le fruit d’une démarche réfléchie qui intervient à certains moments de la vie, souvent quand on attend un bébé, que l’on est jeune maman." Si l’on peut l’appliquer à même la peau, mieux vaut éviter de le vaporiser sur les tissus clairs ou fragiles, la fourrure, les bijoux…

Comment est-il fabriqué ?

"Le processus est le même que pour un vrai parfum. Ce qui change, c’est le nombre d’ingrédients utilisés, précise Véronique Planchon, responsable de la recherche et du développement chez Acorelle. Le parfumeur ne dispose que d’environ trois cents matières premières odorantes pour composer sa fragrance. Quand plus de trois mille sont disponibles pour inventer un parfum traditionnel."

Est-ce que ça sent comme un "vrai" parfum ?

Créer un parfum entièrement naturel reste complexe. Et certains, qu’ils soient naturels ou bio, ne sont qu’une juxtaposition de plusieurs huiles essentielles. D’où des senteurs "simples", parfois décevantes… Là où d’autres sont de vraies créations. Honoré des Près a ouvert la voie et remporte un beau succès avec les créations d’Olivia Giacobetti, nez issu de la parfumerie traditionnelle. "Pour créer nos senteurs, elle s’est plongée dans les matières naturelles, sans rien s’interdire", précise Christian David. Chez Acorelle, de vraies innovations également, sous forme d’eau de toilette aux vertus olfactives. "Les huiles essentielles contenues dans la base parfumante ont en effet des vertus pour réguler les émotions", explique Véronique Planchon chez Acorelle. De plus, selon Patty Canac, nez et olfactothérapeuthe, qui a travaillé notamment à l’hôpital de Garches, "une utilisation pendant quatre semaines peut dynamiser, équilibrer ou apaiser selon la senteur choisie".

Existe-t-il des concentrations différentes ?

Les eaux de parfum sont plus concentrées en molécules odorantes que les eaux de toilette, les eaux fraîches ou les eaux de Cologne. Comme en parfumerie traditionnelle, la tenue du parfum naturel dépend avant tout de sa concentration.

Est-ce plus cher ?

Non. Il y a des gammes de prix différents. Reste que pour les marques "le coût des matières premières est sans doute un frein. Mais c’est aussi ce qui fait la singularité de ces parfums", observe Christian David.