Petits boutons, allergies, taches pigmentées... peuvent résulter de l'exposition d'une peau parfumée au soleil. Car non, votre fragrance préférée ne fait pas bon ménage avec les rayons UV. Nos conseils pour continuer à sentir bon tout l'été... sans risque.

Le parfum, l'eau de toilette et l'eau de Cologne sont des mélanges d'alcool, d'eau et d'un concentré de parfum, plus ou moins dosés, de 6 à 20 % environ. Mais, contrairement à ce que l'on pourrait croire, dans leur composition, seul le concentré de parfum peut être à l'origine de réactions cutanées lors d'une exposition aux rayons UV. Ces molécules odorantes peuvent être photosensibilisantes, car issues d'extraits de plantes et d'huiles essentielles. C'est le cas des furocoumarines (aussi appelées psoralènes), présentes dans de nombreux végétaux (ombellifères, bergamote, citron... ). Alors que l'alcool, lui, n'est pas photosensibilisant : une fois vaporisé sur la peau, il s'évapore en moins d'une minute.

Chaleur et transpiration font "virer" la fragrance

En été, la note de fond d'un parfum prédomine de manière lourde et entêtante. Cette sensation désagréable de senteur « qui vire » est due à la transpiration corporelle plus importante, qui dénature la pyramide olfactive (composition de la fragrance). Privilégiez donc les eaux fraîches et légères (à moins de 6 % de concentré de parfum) et les eaux de Cologne dans la journée, et réservez les eaux de parfum pour le soir.

Les précautions pour éviter les réactions cutanées

Ne vaporisez pas votre parfum directement sur la peau, surtout avant de vous exposer au soleil.

Imprégnez vos vêtements en les plaçant 24 heures dans un placard, après les avoir aspergés d'un généreux nuage de parfum.

Parfumez vos cheveux, avec une ou deux vaporisations à 15-20 centimètres de distance de votre brosse à cheveux ! Vous la passerez ensuite dans votre chevelure pour lui conférer un sillage présent, sans être entêtant.

Apprenez la technique du « nuage » : on vaporise le parfum, le bras évoluant en demi-cercle à 30 centimètres au-dessus de la tête.

Ou celle du « layering » : on se lave avec un gel (ou un savon) parfumé, puis on applique un lait parfumé pour le corps et on termine par une légère touche de parfum au-dessus de la tête.

Réservez le vrai parfumage pour le soir en l'appliquant aux seuls points chauds du corps. Optez pour une concrète parfumée (stick ou roll-on rempli de votre jus préféré). Déposée aux endroits stratégiques (derrière l'oreille, sur les poignets, au pli du coude, dans le creux du décolleté), la fragrance va être exhalée par la chaleur corporelle.