L'association 60 millions de consommateurs a analysé la composition de 16 anti-moustiques vendus dans le commerce, en France. Verdict : 5 d'entre eux seraient toxiques, notamment pour les enfants et les femmes enceintes.

Ça y est, ils sont de retour... Chaque année, avec les premiers jours de l'été, les moustiques reprennent du service ! Pour se protéger contre leurs piqûres (et leurs bourdonnements insupportables...), beaucoup de Français investissent dans des produits anti-moustiques.

Mais attention : selon une nouvelle enquête menée par l'association 60 millions de consommateurs au mois de juin 2016, certains de ces dispositifs seraient dangereux pour la santé. En tout, les enquêteurs ont analysé 16 produits afin d'évaluer leur efficacité et leur toxicité. Deux critères principaux ont été étudiés : "la concentration en substance active et la toxicité chronique en cas d'inhalation ou contact cutanés".

Résultat ? 5 produits sur les 16 présentaient un niveau de toxicité supérieur à 20 % : 3 diffuseurs électriques (Catch® moustique tigres et mouche sans parfum ; Raid® moustiques et moustiques tigres ; Casino® anti-moustique 45 nuits) et 2 sprays répulsifs (Apaysil® haute protection jusqu' à 11h ; Zen'sect® à l'aloe vera lotion 6 heures).

Des substances toxiques à traquer sur les étiquettes

Les experts ajoutent que, pour les enfants et les femmes enceintes , il est essentiel de limiter l'exposition à certaines substances toxiques : la DEET (aussi appelée N,N-diéthyl-3-méthylbenzamide, nocif pour le système nerveux et proche de certains pesticides ), le PMDRBO (ou menthoglycol ou p-menthane-3,8-diol) et le Citrodiol (ce dérivé de l'huile essentielle d'Eucalyptus citriodora est naturel mais dangereux en cas de grossesse). N'oubliez pas de bien lire les étiquettes avant de choisir votre anti-moustiques !

Sinon, pour se protéger contre les envahisseurs, certaines astuces de grand-mères sont efficaces : la moustiquaire et les vêtements longs, bien sûr, mais aussi la présence de citronnelle , de mélisse, de thym citron ou encore de géranium. Il ne reste plus qu'à tester...