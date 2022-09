Le lien entre hypertension et consommation de sel ne serait pas d'origine génétique.

Une récente étude britannique prouve une fois de plus que le sel fait augmenter la tension. Mais cette fois-ci, les chercheurs ont étudié un gène qui rendrait les personnes plus ou moins sensibles à ce phénomène. Les résultats de leurs recherches, publiés dans l'édition d'août de l'American journal of clinical nutrition, n'ont pas permis de prouver ce lien génétique. La quantité de sel ingurgitée serait donc seule responsable de la hausse de tension.

L'étude s'est portée sur un large échantillon de 11.000 Européens. La seule relation mise en évidence est le fait que ceux qui mangeaient et excrétaient le plus de sel avaient une tension plus élevée. Une relation totalement indépendante de la forme du gène appelé "angiotensinogène" impliqué dans la maintenance du volume et de +la tension artérielle.

L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) recommande une consommation de sel de 6 à 8 g par jour. Les Français en consommeraient 8,5 g en moyenne quotidiennement. Une situation qui favoriserait l'apparition d' hypertension et d'autres maladies cardiovasculaires.

Cinq conseils pour ne pas consommer trop de sel

- Toujours goûter les plats avant de les saler.

- Au restaurant, préférer les plats sans sauce et ne pas les saler.

- A l'apéritif, préférer les carottes et les radis aux biscuits secs et cacahuètes.

- Lors des courses en grande surface, surveiller la teneur en sel sur les étiquettes des produits.

- De manière générale, consommer avec modération les produits les plus riches en sel : les biscottes, la charcuterie, les fromages, les plats cuisinés, les soupes et potages, les quiches et pizzas, les sandwiches.