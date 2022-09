Etant diabétique, le sucre vous est fortement déconseillé. Mais d'autres aliments le sont-ils aussi ? Oui, et c'est le cas du sel. Pourquoi les diabétiques doivent ils réduire leur consommation de sel ? Quelle est par ailleurs la différence entre sel et sodium ?

l faut absorber moins de sel parce qu'il est prouvé que, du moins pour une partie de la population, il augmente le risque d' hypertension artérielle et donc d'accident cardio-vasculaire, lequel est déjà majoré par le diabète . À l'inverse, le potassium diminue le danger, c'est pourquoi fruits et légumes sont bénéfiques.

Il ne s'agit pas de se priver totalement de sel, ce qui ne semble guère souhaitable pour les diabétiques. Mais de se méfier de certaines eaux gazeuses et de la plupart des plats cuisinés ou en conserve (soupes), – qui en contiennent une forte proportion – et de ne pas resaler systématiquement son assiette sans l'avoir goûtée. Notre organisme n'a besoin que de 2 g de sel par jour, et le Programme national nutrition santé fixe déjà des objectifs raisonnables, avec 8 g / jour pour les hommes et 6,5 g/jour pour les femmes.

Ne pas confondre sel et sodium

Lorsque la teneur en sel est indiquée sur les emballages alimentaires, c'est généralement sous le terme de sodium. Or, le sel est composé de 40 % de sodium et de 60 % de chlore. Pour obtenir le taux réel, il faut donc multiplier le chiffre par 2,54. Ainsi 400 mg de sodium (ou 0,4 g) font 1 g de sel, soit l'équivalent d'une pincée.