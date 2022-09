Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra a reçu, mercredi, M. Pierre-Yves FUX et Mme Therese H. Loken Ghziel, qui lui ont remis des copies figurées des Lettres les accréditant respectivement en qualité d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Confédération Suisse en Algérie et d’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Norvège en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère.

M. Lamamra a également reçu M. Brahim Kamel, qui lui a remis les lettres de cabinet l’accréditant en qualité de Représentant Résident de la Banque Mondiale en Algérie, a ajouté la même source.

A cette occasion, le Chef de la diplomatie algérienne a souhaité la bienvenue aux nouveaux Ambassadeurs de Suisse et de Norvège ainsi qu’au Représentant Résident de la Banque Mondiale, en leur exprimant ses meilleurs vœux de succès dans l’exercice de leurs nouvelles fonctions, selon le communiqué.