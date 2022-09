L'Office national des publications scolaire (ONPS) a dépêché, mercredi, le premier quota de manuels scolaires dont le manuel d'anglais destiné aux élèves de 3ème année primaire, au titre de l'année scolaire 2022-2023, dans quatre wilayas du sud, à savoir Adrar, Tindouf, Béchar et Naama, a affirmé le chargé de communication et responsable de l’unité braille de l'ONPS, Yacine Mira.

"En application des décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et des instructions du ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, l'ONPS a dépêché mercredi le premier quota de manuels scolaires dans quatre wilayas du sud, à savoir Adrar, Béchar, Tindouf et Naama", a déclaré M. Mira à l'APS, en marge d'une visite à l'ONPS dédiée aux médias.

"70 millions de manuels scolaires ont été imprimés pour l'année scolaire 2022/2023 pour les trois cycles d'enseignement", a-t-il ajouté.

Pour les non-voyants, M. Mira a indiqué que les opérations d'impression et de distribution "se poursuivent", rappelant les efforts consentis en vue d'assurer cet outil pédagogique à l'ensemble des établissements scol aires sur tout le territoire national avant le 21 septembre, date de la rentrée scolaire.

Le responsable a affirmé "la disponibilité des manuels pour les trois cycles, outre le manuel d'anglais".

Plusieurs mécanismes ont été mis en place pour garantir la disponibilité du manuel scolaire, dont "la création de 34 points de vente au niveau national relevant de l'ONPS, en sus de la mobilisation de 1.400 librairies privées agrées et la vente en ligne, favorablement accueillie par les parents d'élèves qui en ont profité pour acquérir 80.000 manuels".

Par ailleurs, l'ONPS a imprimé les manuels des 3e, 4e et 5e année primaire en double exemplaire, a-t-il fait savoir, expliquant que le premier exemplaire portant la mention "Kitabi" (Mon livre) est gardé au niveau de l'école, alors que le deuxième est à usage domestique pour alléger le cartable scolaire.

Le manuel d'anglais aidera l'élève à s'exprimer et à écrire plus aisément

Lors de cette visite, l'APS a pris connaissance des étapes par lesquelles est passé le manuel d'anglais, à savoir : la conception, le montage, l'illustration, l'impression et la distribution.

Intitulé "My Book Of English" (Mon livre d'anglais), le manuel de 64 pages est homologué par le ministère de l'Education nationale et coûte 180 dinars. Ce manuel est "le premier livre d'anglais pour les élèves de 3e année primaire.

Il permettra d'apprendre la langue anglaise à travers une série d'activités qui offre aux élèves la chance de communiquer oralement avec l'enseignant", lit-on dans le préambule.

Les thèmes proposés sont riches et concernent notamment "la famille de l'élève, son école, son environnement, son jouet et les animaux domestiques qu'il aime". Le manuel "aidera également l'élève à s'exprimer en anglais".

A ce propos, le directeur de publication à l'ONPS, M. Talal Amara a affirmé que le livre destiné à l'écolier de 3e année primaire avait été élaboré en tenant compte des programmes du ministère de l'Education nationale pour le cycle primaire relatifs à l'enseignement de la langue anglaise, conformément à un cahier des charges pédagogiques établi par le Comité d'homologation au sein de l'Institut national de recherche en Education (INRE).

Une panoplie d'activités est proposée pour permettre aux écoliers de découvrir cette langue et apprendre à communiquer et à écrire en anglais correctement et plus aisément, a soutenu M. Amara.