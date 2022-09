La Commission interministérielle regroupant des cadres des deux départements de la Culture et des arts et de l'Education nationale s'est réunie Mercredi à Alger en vue d'apporter les dernières retouches pour le lancement de la filière "Arts" dans l'enseignement secondaire, a indiqué un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

"La commission a mis en place un plan d'action efficient qui prévoit une série de "priorités" dont l'installation de commissions chargées de l'élaboration des programmes scolaires et des contenus des matières outre l'organisation d'une semaine d'information nationale sur la filière Arts dans l'enseignement secondaire", précise la même source.

La réflexion sur "la meilleure formule pour le lancement de cette initiative" figure parmi ces priorités, précise encore le communiqué ajoutant qu'il a été convenu du lancement de l'opération dans un lycée pilote à Alger (un seul établissement national) ouvert à tous les élèves intéressés.

La commission a également donné la priorité pour l'installation des commissions de sélection composées d'enseignants dans différentes spécialités artistiques relevant des établissements de la formation supérieure sous la tutelle du ministère de la Culture et des Arts.

Les commissions ont sillonné 50 wilayas dans le cadre de l'opération de sélection à laquelle plus de 1000 participants ont pris part.

168 élèves ont été retenus

La filière Arts qui s'étalera sur deux ans d'études est composée d'un tronc commun Lettres et d'un tronc commun Sciences et technologies.

Elle sera ouverte au début de la 2e année secondaire et comprendra 4 options à savoir la musique, les arts plastiques, le théâtre et le cinéma audio-visuel.

La création de la filière Arts intervient en application des engagements du "Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en matière de la production intellectuelle, culturelle et artistique au service de la croissance économique, en vue de concrétiser le changement escompté pour la diversification de l'économie nationale à travers la promotion de l'éducation artistique dans le milieu scolaire.

Pour rappel, les concertations et les réunions entre les secteurs de la Culture et des arts, et de l'Education nationale ont été sanctionné par la signature le 15 mars 2022, d'un accord-cadre portant création et organisation du baccalauréat artistique, en concrétisation de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, annoncée lors du Conseil des ministres du 18 avril 2021.

Le ministère de l'Education nationale avait annoncé par la suite la création de la filière "Arts" dans l'enseignement secondaire général et technologique à partir de l'année scolaire 2022-2023.

Selon le contenu de l'arrêt ministériel n 37 du 14 avril 2022, qui fixe les filières de l'enseignement secondaire général et technologique, la création de cette filière vise à "développer et à encadrer les talents artistiques des élèves, à leur faire acquérir une culture qui leur permettra de comprendre les dimensions culturelles, historiques et esthétiques des créations artistiques, et à promouvoir la dimension artistique en lui donnant une place dans le système éducatif algérien".