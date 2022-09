Mme Samia Moualfi a pris, vendredi, ses fonctions de ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables.

La cérémonie de passation de pouvoirs entre Mme Moualfi et le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benattou Ziane, s'est déroulée en présence de responsables et cadres du ministère, désormais rattaché au département de l'Environnement.

A noter que Mme Moualfi était à la tête du ministère de l'Environnement, département auquel a été rattaché le secteur des Energies renouvelables suite au remaniement ministériel opéré, jeudi, par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, la ministre a remercié le président de la République pour la confiance qu'il a placée encore une fois en elle, affirmant qu'il s'agit "d'un secteur important dans le programme présidentiel, car figurant en tête des engagements du Président".

Le nouveau portefeuille ministériel constitue "l'avenir du pays et du monde entier à la lumière des défis environnementaux actuels", a-t-elle souligné.

Assurant qu"'elle ne ménagera aucun effort pour poursuivre le parcours entamé et mettre en valeur les acquis du secteur", Mme Moualfi qui s'adressait aux cadres du secteur des Energies renouvelables, a indiqué que le plan d'action sera établi "sur la base de la compétence, de la transparence et du travail".

De son côté, M. Benattou Ziane a souhaité plein succès à la ministre et remercié le président de la République pour la confiance qu'il a placée en lui durant 14 mois.