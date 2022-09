M. Lakhdar Rakhroukh a pris, vendredi, ses nouvelles fonctions à la tête du ministère des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures de base après le remaniement ministériel opéré, jeudi, par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Lors de la cérémonie de passation de pouvoirs avec le ministre des Travaux publics sortant, Kamel Nasri, M. Rakhroukh a affiché sa détermination à "insuffler une nouvelle dynamique et conférer un nouvel esprit au secteur", remerciant le président de la République pour la confiance qu'il a placée en lui.

De son côté, M. Nasri a souhaité plein succès au nouveau ministre, rappelant par la même "le rôle du secteur des Travaux publics dans l'édification d'une économie nationale forte, en assurant le bien-être du citoyen à travers une infrastructure solide".

Plus tôt dans la journée, M. Rakhroukh a fait passation de pouvoirs avec le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni, exprimant sa gratitude au président de la République pour la confiance dont il a été investi pour "assumer la responsabilité d'un secteur sensible et vital à la fois, sous-tendant : Travaux publics, Hydraulique et Infrastructures, trois domaines intimement liés".

Le nouveau ministre a mis en relief la nouvelle orientation des pouvoirs publics visant l'édification d'un Etat moderne et d'une économie forte, des défis, dira M. Rakhroukh que "nous devons relever grâce à nos efforts" en vue de les réaliser et concrétiser les attentes des citoyens.

Il a appelé les cadres du secteur à intensifier les efforts pour réaliser les objectifs du secteur De son côté, M. Hasni qui a rappelé les "nombreux défis" qui attendent le secteur, a affirmé que le nouveau ministre pourra les relever grâce à sa longue expérience sur le terrain.

Il a également remercié le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour la confiance placée en sa personne en lui confiant le secteur des Ressources en eau.

Supprimé en vertu du dernier remaniement ministériel, le ministère des Ressources en eau et de la sécurité hydrique a été rattaché au ministère de l'Hydraulique et des Infrastructures de base.

M. Rakhroukh occupait le poste de Pdg de Cosider, groupe public pionnier dans le Bâtiment et les Travaux publics.

Il a également occupé le poste de président de l'Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP).