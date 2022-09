Le technicien Abdelkader Amari a donné son accord de principe pour devenir le prochain entraineur de la JS Kabylie, qui s'est séparée, mercredi de son coach belge José Riga, au lendemain de la défaite essuyée face à l'USM Alger (1-0) au stade de Dar El-Beida en match de la 3e journée du championnat de Ligue 1 de football.

" J'ai donné mon accord de principe à la direction du club, puisque, hier (jeudi), j'ai rencontré le président de la JSK et le manager général, on a discuté un peu de tout, et on s'est donné rendez-vous pour lundi, afin de finaliser la signature du contrat", a indiqué Abdelkader Amarani à la radio nationale.

L'ex-entraineur du MC Oran a conditionné sa venue à la JSK, par la présence avec lui de son préparateur physique, avec lequel il a l'habitude travailler.

" Lors de notre premier contact, j'ai insisté pour ramener mon préparateur physique qui a travaillé avec moi dans différents clubs que j'ai entrainé dont le MC Oran. C'est un jeune titulaire d'un doctorat et qui a fait ses preuves.

Il va me permettre de gagner beaucoup de temps dans l'évaluation de l'état actuel des joueurs du club", a souligné le futur coach de la JSK, ajoutant que " l'entraineur des gardiens Omar Hamaned sera maintenu, au même titre que l'entraineur-adjoint du coach sortant".

Faisant l'éloge de la JS Kabylie, Abdelkader Amrani a relevé la valeur du club qui, a-t-il dit " possède un effectif étoffé, d'expérience et qualité. "Il ne faut pas oublier qu'elle a été vice-championne d'Algérie, la saison dernière, avec presque le même effectif à un ou deux éléments prêt, en plus du recrutement qui est aussi de qualité.

Maintenant, il faut trouver la formule qui permettra à cette équipe de retrouver sa sérénité et évidemment les résultats".

Après trois journées joués en championnat, la JS Kabylie, sous la conduite de l'entraineur sortant, José Riga, pointe à la dernière position avec zéro point, pour trois défaites consécutives en autant de matchs sans inscrire le moindre but. Une entame de saison calamiteuse pour les Canaris. L'équipe s'apprête aussi à disputer son premier match de Ligue des Champions de la CAF, dimanche à Thies (Sénégal) contre le club de Casamance SC, pour le compte du premier tour aller préliminaire.