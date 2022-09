Dix-sept (17) postes de professeur assistant "A" seront ouverts à l’université Oran 2 "Mohamed Benahmed" au titre de l’année universitaire 2022-2023, a-t-on appris, jeudi, de cet établissement universitaire.

Ces postes sont répartis sur la faculté des sciences économiques et commerciales et des sciences de gestion (6 postes) et 4 postes au niveau de la faculté de droit et sciences politiques et la faculté des sciences sociales, ainsi que deux postes à la faculté des langues étrangères et un poste à l’Institut de maintenance et de sécurité industrielles, a indiqué à l’APS la vice-rectrice chargée de l’enseignement supérieur de premier et second cycles, de la formation continue, des diplômes et de la formation supérieure en graduation.

La professeure Mekkakia Mehdi Mokhtaria a indiqué que l'Université Oran 2 "Mohamed Benahmed" compte un total de 980 enseignants dont 233 professeurs au rang de professeur, 263 au rang de maître de conférences "A", 178 professeur de maîtres de conférences "B", 256 professeurs assistants "A" et 59 professeurs assistants "B". Une nouvelle spécialité a été ouverte en phase Master au nive au du même établissement universitaire, à partir de la saison universitaire en cours, concernant les "Ressources Minérales, Géo-Matériaux et Environnement" dans le domaine des Sciences de la Terre et de l'univers (filière de Géologie).

L'Université Oran 2 compte 42 spécialités en licence et 72 en Master, a-t-on indiqué.

Au cours de l'année universitaire en cours, quelque 5.969 nouveaux étudiants devraient rejoindre l'Université Oran 2, répartis dans 14 divisions et 6 domaines d'enseignement assurés par les facultés et les instituts de l'université, en attendant les transferts qui seront achevés avant la mi-septembre en cours.

La dernière phase d'inscription des nouveaux étudiants se terminera ce jeudi et le taux d'inscription a dépassé les 65% jusqu'à aujourd'hui (jeudi) midi, ajoute Mme Mekkakia, qui a fait part de la possibilité de prolonger la dernière phase d'inscription jusqu'à dimanche à midi. La même responsable a ajouté que l’opération des transferts aura lieu entre le 9 et le 12 septembre en cours. Pour rappel, au cours de la dernière année académique à l'Université Oran 2 environ 6.000 étudiants ont été diplômés dans les cycles de licence et de Master.

L'Université Oran 2 comprend cinq facultés et un institut, à savoir la faculté de droit et des sciences politiques, la faculté des langues étrangères, la faculté des sciences sociales, la faculté des sciences économiques et commerciales et des sciences de gestion, la faculté des sciences de la Terre et de l'Univers, et l'Institut de maintenance et de sécurité industrielle, avec un nombre total d'environ 27.000 étudiants, rappelle-t-on.