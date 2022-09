L'Algérie a remporté la médaille d'or du Prix d'excellence dans tous les domaines à la compétition de la deuxième session des Olympiades de l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science (ALECSO), organisée du 6 au 8 septembre à Hammamet (Tunisie).

Lors de la cérémonie de remise des prix qui s'est déroulée jeudi soir, la médaille d'or du Prix d'excellence dans tous les domaines a été attribuée à l'Algérie (Abderraouf Kouider, Mohamed Yakoub Hussein Chahed et Yamina Nour El Aïn Laâdjali). Les médailles d'argent et de bronze ont été respectivement décrochées par le Maroc et les Emirats Arabes Unis.

Les membres du Comité scientifique ont affirmé que la sélection des lauréats "a été très difficile vu le niveau élevé des participants à la compétition sur le thème de l'adolescence et des réseaux sociaux". Quelque 100 candidats ont participé à la compétition des Olympiades de l'Alecso prévue l'année prochaine, au Koweït.