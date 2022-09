Le ministère de la Communication a invité, mercredi dans un communiqué, les journalistes concernés par la couverture des travaux du Sommet arabe, prévu en début novembre à Alger, à soumettre leurs demandes d'accréditation avant le 15 septembre.

"Dans le cadre de la couverture médiatique des travaux du Sommet arabe d'Alger, prévu les 01 et 02 novembre 2022, j'ai l'honneur de vous demander de désigner un photographe et un journaliste en parfaite maîtrise de l'actualité sur la scène arabe.

Pour ce faire, nous vous prions d'adresser vos dossiers via le lien électronique: [email protected] et de déposer une copie du dossier au niveau du ministère de la Communication, Direction des médias, bureau 701", lit-on dans le communiqué.

Le dossier de la demande d'accréditation, ajoute la même source, "est constitué des pièces suivantes: un formulaire dûment et soigneusement rempli, signé et cacheté par le directeur de l'établissement, une (01) photo, une photocopie conforme à la pièce d'identité nati onale, une demande au nom du journaliste et du photographe concernés, signée et datée par le directeur de l'établissement".