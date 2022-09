Le premier Congrès mondial des Nations Unies pour les victimes du terrorisme, organisé par le Bureau de lutte contre le terrorisme (BLT), a débuté jeudi à New York avec la participation de plus de 600 participants, dont 85 victimes du terrorisme provenant de 25 pays.

Présenté par un communiqué du BLT comme "le rassemblement le plus important jamais organisé de victimes du terrorisme, d'Etats membres, de la société civile, d'experts, d'universitaires et du secteur privé", a pour thème "Faire progresser les droits et les besoins des victimes du terrorisme". Il s'agit pour le BLT d'une "première étape essentielle vers le renforcement de la solidarité mondiale et de l'unité internationale en faveur des victimes du terrorisme".

La séance d'ouverture de haut niveau tenue dans la salle de l'Assemblée générale des Nations Unies a débuté par un appel à l'action lancé par dix victimes survivantes du terrorisme, dans le but de faire "progresser le dialogue et l'engagement en faveur d'une approche centrée sur les victimes" pour "contrer le terrorisme" et "prévenir l'extrémisme violent propice au t errorisme".

Cet appel a été suivi d'une session parlementaire de haut niveau au cours de laquelle les représentants de parlements nationaux ont souligné la nécessité de développer, de renforcer et d'adapter les législations nationales pour répondre de manière adéquate aux besoins complexes des victimes de terrorisme.

Dans une déclaration, le Président de la 76ème Assemblée générale Abdulla Shahid a souligné qu’il était "de notre devoir, non seulement en tant que membres d'une organisation internationale, mais aussi en tant qu'êtres humains, d'être solidaires" avec les victimes du terrorisme.

Ce premier Congrès qui devrait engendrer à son issue des recommandations "claires et concrètes" pour agir à tous les niveaux, s'achèvera ce vendredi par un résumé du Président de l’Assemblée générale, qui jettera les bases d'une "feuille de route" destinée à guider l'agenda international concernant les droits et besoins des victimes du terrorisme.