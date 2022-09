Le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a procédé jeudi soir à un remaniement ministériel marqué par l'entrée au gouvernement de cinq nouveaux ministres.

La mise en place d'une nouvelle équipe ministérielle burundaise intervient au lendemain de la nomination, par le président Ndayishimiye, d'un nouveau Premier ministre en la personne du lieutenant-général de police Gervais Ndirakobuca, qui remplace à ce poste le général de police Alain-Guillaume Bunyoni, a annoncé son porte-parole Alain-Diomède Nzeyimana.

Le président Ndayishimiye a mis en place la nouvelle équipe ministérielle sur proposition du Premier ministre Ndirakobuca et en consultation avec le vice-président Prosper Bazombanza.

Il s'agit du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Martin Ninteretse, du ministre des Finances, du Budget et de la Planification économique, Audace Niyonzima, du ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Elevage, Sanctus Niragira, du ministre des Infrastructures, de l'Equipement et des Logements sociaux, Dieudonné Duku ndane, ainsi que du ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi, Déo Rusengwamihigo.

Les dix autres portefeuilles ministériels n'ont pas changé de titulaires. Ce remaniement ministériel est le premier effectué par le président Ndayishimiye depuis son investiture à la présidence du pays le 18 juin 2020.