Plusieurs points de garde ont été aménagés et mis en exploitation récemment à travers de nombreuses structures sanitaires de la wilaya de Médéa et d’autres sont en cours d’aménagement, a-t-on appris, jeudi, auprès de la direction locale de la santé et de la population (DSP).

Initié à l’effet de garantir des prestations sanitaires en continu, le plan d’aménagement a permet l’ouverture de neuf points de garde ventilés à travers les polycliniques de Cheniguel, Boughezoul, Djouab, Beni-Slimane, Ouled-Antar, Bouchrahil, Ain-Ouksir, El-Haoudine et le pôle urbain de Médéa, a-t-on indiqué.

Un personnel médical restreint assure, tout au long de la semaine, les diverses prestations sanitaires dont ont besoin les habitants de localités touchées et leurs éviter, ainsi, des déplacements vers les établissements hospitaliers, a ajouté la même source.

Deux autres points de garde implantés au niveau des deux nouvelles polycliniques ouvertes à Mfatha et Bouaiche, sud-est et sud-ouest de la wilaya, sont "en cours" d’aménagement et devraient entrer en exploitation, d’ici quelques jours, a-t-on signalé.

Le parc sanitaire de la wilaya de Médéa s’est renforcé, au cours de l’année 2021 et 2022, d’une dizaine de polycliniques situées dans les communes de Benchicao, El-Haoudine, Bouskène, Sidi-Ziane, Zoubiria, Beni-Slimane, Tablat, Sedraya et Ksar-el-Boukhari, selon la même source.

Celle-ci rappelle également l’ouverture, durant la même période, de dix-sept salles de soins de proximité dans les zones enclavées et assurent, depuis, des prestations sanitaires au profit des habitants des villages et des hameaux isolés.