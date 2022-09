La joueuse algérienne Maria Badache s'est qualifiée pour la finale du simple du Championnat d’Afrique de tennis U14, qui se déroule à Lomé au Togo, après sa victoire contre la Tunisienne Lamis Haous 6-4, 3-1 (abandon sur blessure) en demi-finale disputée samedi. La double tenante titre africain qui ambitionne de réaliser la passe de trois à Lomé, sera fixée sur son adversaire en finale à l'issue de la deuxième demi-finale.

D'autre part, Maria Badadche associée à la Nigeriane Ohunene Yakubu a validé son billet pour la finale du double en dominant en demi-finale la paire tunisienne composée de Sara Attig et Nour Sahnoun en deux sets 6-1, 7-5.

Exemptées du premier tour, Badache et Yakubu avaient dominé lors des quarts les Togolaises Afi Emman Goudjinou et Anne-M Gnarou Poudima (6-1, 6-1). En finale, Badache et Yakubu affronteront les Tunisiennes Lamis Haous et Tasnime Ismail. En terre togolaise, Badache est encadrée par l’entraîneur Farid Ghouli.