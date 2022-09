L'Union arabe de natation (UAN) a désigné, l'Algérien Mohamed Elamine Benabderrahmane, membre à la commission technique de l'instance arabe, en marge du Championnat arabe aquatique-2022 "jeunes", qui se poursuit au Caire en Egypte jusqu'à samedi, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de natation (FAN).

La nomination de Benabderrahmane, actuellement directeur des équipes nationales (DEN) à la fédération algérienne de natation, a été annoncée lors de la réunion du bureau exécutif de l'Union arabe, sous la présidence de Taha Souleimane Al-Kouchari et en présence entre autres, d'un de ses vice-présidents, l'Algérien Ali Yakhlef, membre de la FAN.

C'est la première fois que Mohamed Elamine Benabderrahmane (33 ans), conseiller en sport, spécialité natation, intègre une instance internationale, à travers la commission technique arabe que préside le Qatari Ali Djaber jusqu'à la fin du mandat olympique (2020-2024), et qui se compose de huit membres de différentes nationalités. " Je suis heureux et très honoré de cette désignation, et d'intégrer la commission technique de l'Union arabe de natation, combien importante, pour la promotion de la discipline. Cela va me permettre d'acquérir davantage d'expérience et rendre service à la natation arabe en générale et algérienne en particulier", a indiqué Mohamed Elamine Benabderrahmane dans une déclaration à l'APS.

Et d'ajouter," j'attends avec impatience ma première convocation aux travaux de la commission technique de l'Union pour prendre connaissance du plan de travail, du calendrier élaboré ainsi que la répartition des taches de tout un chacun". Lors de la même réunion, le Conseil exécutif de l'Union a décidé d'installer le Professeur algérien Mohamed Yahia Chérif, à la tête de la commission médicale de l'Union jusqu'à la fin de l'actuel mandat olympique.

Il est à rappeler que le Pr. Yahia Chérif est l'actuel président de la commission médicale de la fédération algérienne de natation (FAN) et celle de la Confédération africaine (CANA). En plus, il est membre de la commission de médecine de sport à la Fédération internationale (FINA).

L'Algérie prend part au 1er Championnat arabe aquatique des jeunes avec 38 athlètes. La compétition concerne les catégories d'âges (12-13 ans,14-15 ans et 16-18 ans) et comprend trois spécialités, à savoir la natation, le water-polo et la Plongée.