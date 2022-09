La première édition du festival du cheval algérien a débuté, jeudi, au centre équestre "Antar Ibn Cheddad" d’Es-Senia (Oran), en présence d’un public nombreux. La première journée de cette manifestation de deux jours, organisée, par la commune d’Es-Sénia, en coordination avec la direction de la jeunesse et des sports, a été marquée par l’organisation de courses de saut d’obstacles et de jeux de fantasia, présentées par des troupes locales, de même que des exhibitions folkloriques et des chants de la poésie populaire, au milieu de salves de baroud, exécutées par des cavaliers, dans une ambiance festive.

Au programme de la soirée de ce jeudi, figure un gala artistique au complexe sportif d’Es-Sénia qui sera animée par la troupe « Bedouine » du cheikh Lakhdar de Relizane, de même que la troupe "le cheval arabe". Le public sera gratifié par la chanson oranaise avec le chanteur Saber El Houari et des scénettes humoristiques avec le comédien Touha. Le festival du cheval sera clôturé vendredi soir, par un gala artistique avec la participation de Houria Baba, l’humoriste "Nourline Barigo" et la troupe "Touat". La cérémonie d’ouverture de ce festival a été présidée par le wali d’Oran, en présence des autorités locales et des figures artistiques et sportifs de la wilaya.