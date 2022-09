Une nouvelle spécialité de formation universitaire a été introduite, pour la première fois, à l’université Ali Lounici d'El Affroun (Ouest de Blida), en perspective de la rentrée universitaire 2022-2023, à savoir la "Traduction arabe-français-anglais", a-t-on appris, jeudi, auprès de cet établissement de l’enseignement supérieur.

"Cette nouvelle spécialité a été introduite à la Faculté des lettres et des langues", a indiqué le chargé de la communication, Mohcine Kheniche, signalant le recensement, jusqu’à l’heure, de 348 nouveaux bacheliers qui ont opté pour la spécialité de Traduction "Arabe-Français-Anglais". Il a ajouté que la durée d'études dans cette nouvelle spécialité est de cinq (5) ans. Sachant que les étudiants dans cette filière seront appelés, durant leur 3ème année, à choisir entre trois spécialités, traduction institutionnelle, traduction littéraire et artistique, ou traduction technique-scientifique.

Cette spécialité universitaire est couronnée par des diplômes de Licence et Master. Le même responsable a signalé l’entame de l’opération de remise des cartes d’étudiants pour l a majorité des nouveaux bacheliers, au nombre de 7.405, qui seront accueillis au niveau de cette université, à la prochaine rentrée universitaire, dont 1.701 à la Faculté des sciences économiques et commerciales et 1.340 à la Faculté de Droit et des sciences politiques. A cela s’ajoutent 2.369 nouveaux inscrits à la Faculté des lettres et langues, et 1.995 à la Faculté des sciences humaines et sociales, selon la même source.