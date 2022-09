Au moins 36 personnes ont été tuées lors de fortes pluies de mousson au cours des 24 dernières heures au Pakistan, a annoncé l'Autorité nationale de gestion des catastrophes (NDMA).

Selon un rapport publié par la NDMA jeudi soir, au moins 15 enfants et six femmes figuraient parmi les personnes qui ont perdu la vie dans des accidents distincts liés aux inondations.

La province du Sindh, dans le sud du pays, a été la région la plus touchée avec 35 morts tandis qu'un décès a été signalé dans la province du Khyber Pakhtunkhwa (nord-ouest), selon le rapport. De plus, 26.652 maisons ont été détruites et 1.521 têtes de bétail ont péri dans différentes régions du Pakistan, ajoute le rapport.

Le nombre total de morts au Pakistan à cause des pluies de la mousson et des inondations de cette saison depuis la mi-juin est passé à environ 1.391 avec 12.722 blessés, a indiqué la NDMA. Par ailleurs, 1.739.166 habitations ont été détruites, tandis qu'environ 754.708 têtes de bétail ont péri à travers le pays, a-t-il précisé. La NDMA a en outre ajouté que 177.265 personnes avaient été secourues tandis que 663.869 autres vivaient act uellement dans des camps.

Les opérations de sauvetage sont toujours en cours dans les zones sinistrées.