La première phase du projet de réalisation d’un réseau d’assainissement dans la nouvelle zone urbaine de Djenien Diffallah (commune de Bechar) a été finalisée, a-t-on appris jeudi auprès des services de la wilaya.

L’opération qui s’inscrit dans le cadre des travaux de viabilisation et d’aménagement des lotissements sociaux au niveau de la nouvelle zone urbaine de Djenien Diffallah située au Nord-ouest du chef-lieu de la wilaya de Bechar, a permis le raccordement au réseau d’assainissement, 1.940 parcelles de terrain à bâtir sur plus de 11.000 parcelles similaires, attribuées auparavant, a-t-on précisé.

Elle vise essentiellement l’amélioration du cadre de vie des citoyens bénéficiaires de ces lots sociaux destinés à l’auto-construction, a ajouté la même source.

En plus de la poursuite prochaine des travaux de raccordement au même réseau des lots restants, il est prévu aussi l'ouverture des voiries et la réalisation des réseaux divers (AEP, électricité, gaz et autres), a-t-on expliqué.

Ces lotissements sociaux ont été créés en 2018 dans le cadre de la satisfaction des besoins et préoccupatio ns des citoyens de la région en habitat décent, dont les bénéficiaires ont eu des aides financières allouées par l’Etat pour la réalisation de leurs nouvelles habitations.