L'économie canadienne a perdu des emplois pour le troisième mois consécutif en août (-40.000) et le chômage a grimpé à 5,4%, selon des données officielles publiées vendredi.

Il s'agit de la première augmentation du taux de chômage en sept mois, indique Statistique Canada, et "la première hausse qui ne survient pas à la suite d'un resserrement des restrictions de santé publique depuis mai 2020".

La baisse des emplois est imputable au secteur de l'enseignement (-50.000) et à celui de la construction (-28.000) et se retrouve surtout chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, principalement chez les jeunes femmes, ainsi que chez les personnes de plus de 55 ans.

On constate notamment une baisse du nombre d'employés dans le secteur public en août tandis que ceux dans le secteur privé et le nombre de travailleurs autonomes sont demeurés stables.