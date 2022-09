Le QMX50, un grand véhicule aérien proche de l'espace sans pilote à énergie solaire développé indépendamment par la Chine, a effectué samedi son vol inaugural avec succès à Yulin, dans la province chinoise du Shaanxi (nord-ouest), a annoncé dimanche l'Aviation Industry Corporation of China (AVIC).

Le QMX50 a décollé à 17h50 et a atterri en toute sécurité après un vol de 26 minutes, selon l'AVIC, principal constructeur aéronautique du pays. Le drone est développé par First Aircraft Institute de l'AVIC et les composants de l'appareil étaient tous en bon état après le vol inaugural, a déclaré l'AVIC.

Il s'agit du premier véhicule aérien sans pilote à basse vitesse et à haute altitude doté d'un rapport hauteur/largeur très élevé, du premier grand modèle de véhicule aérien sans pilote doté d'une configuration à double fuselage et de la première grande plateforme de drone entièrement électrique alimentée uniquement par énergie solaire développée par l'AVIC, selon le constructeur aéronautique chinois. Le grand véhicule aérien sans pilote, QMX50, peut effectuer des missions de vol à haute altitude et à longue endu rance en utilisant l'énergie solaire efficace et verte.

Il peut effectuer diverses missions aéroportées, y compris la reconnaissance à haute altitude, la surveillance des incendies de forêt, la surveillance de l'environnement atmosphérique, la cartographie géographique et le relais de communication, entre autres. Le vol inaugural réussi du QMX50 a posé une base solide pour le développement futur de grands drones à énergie solaire, a déclaré l'AVIC, ajoutant qu'il aiderait la Chine à développer des technologies en matière de nouvelles énergies, de matériaux composites et de contrôle de vol ainsi que renforcerait ses capacités à effectuer les missions proches de l'espace.