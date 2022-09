La Chine a utilisé ses satellites de la série Gaofen pour aider les opérations de secours à la suite d'un séisme de magnitude 6,8 dans la province chinoise du Sichuan (sud-ouest), selon le site Internet de la chaîne de télévision étatique CCTV (Télévision centrale de Chine).

Plus de dix satellites ont été déployés pour capturer des images des zones touchées par le séisme dix minutes après que le tremblement de terre a secoué le district de Luding, dans le Sichuan, lundi, y compris les satellites Gaofen-3 01/02/03, un satellite Gaofen-1 D et un satellite Gaojing-1, selon le Centre des données et du système d'observation de la Terre de l'Administration nationale de l'espace de Chine (ANEC).

Les satellites Gaofen-3 ont obtenu des images du radar à ouverture synthétique des zones touchées par le séisme à 19h11, ce qui a aidé les experts à analyser les données et à en savoir plus sur la situation des dommages dans ces zones.

L'ANEC continuera à envoyer des satellites civils et commerciaux pour soutenir les efforts de prévention et de secours en cas de catastrophe, ainsi qu'à fo urnir des informations spatiales pour la surveillance des catastrophes et la prise de décision.