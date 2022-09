La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) a informé, jeudi dans un communiqué, que le délai légal de paiement des cotisations annuelles des agriculteurs affiliés était fixé au 30 septembre 2022.

Dans ce cadre, la CASNOS invite les agriculteurs affiliés "à se rapprocher de ses services afin de régler les cotisations annuelles pour éviter les pénalités de retard et bénéficier de la couverture sociale et des différentes prestations notamment l'assurance maladie et la retraite". Toutes les agences de la "CASNOS sont ouvertes de samedi à jeudi de 08H00 à 16H30mn", a fait savoir la même source.