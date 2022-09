La ville d'Oran abritera, du 10 au 15 septembre, le "Forum arabe intergénérationnel pour le soutien à l'action arabe commune", en vue de permettre à tous les segments des sociétés arabes d'apporter leurs contributions sur les moyens de relever les défis importants auxquels fait face le monde arabe.

Cet évènement sera organisé annuellement par l'Observatoire national de la société civile (ONSC) en appui aux efforts de l'Algérie pour la promotion de l'action arabe commune.

Prendront part à cette première édition, de hauts responsables et des militants de la société civile ainsi que des influenceurs et des personnalités académiques de 19 pays arabes (Algérie, Tunisie, Bahreïn, Koweït, Mauritanie, Emirats arabes unis, Oman, Egypte, Syrien, Palestine, Irak, Soudan, Libye, Liban, Jordanie, Qatar, Arabie Saoudite et Yémen). Les participants évoqueront plusieurs questions relatives au rôle de la société civile face aux défis nationaux et internationaux à travers la vulgarisation de valeurs et de principes visant à promouvoir et à développer les sociétés et les concepts des droits et libertés fondamentaux.

Au cours de ce forum, d'autres thèmes seront abordés en relation avec le processus de l'action arabe commune en mettant l'accent sur la dimension populaire dans la gestion de l'action arabe commune dans le souci de consolider la solidarité arabe, de développer les mécanismes de l'action arabe et de réaliser davantage de complémentarité et d'unité entre les enfants de la Nation arabe.

Les responsables du forum ont défini 5 ateliers pour le débat portant notamment sur le parcours de l'action arabe, les perspectives et le rôle de la société civile face aux défis.

La rencontre sera sanctionnée par une série de recommandations qui seront soumises aux autorités concernées afin de concrétiser les idées et les débats exposés par les participants à ce forum.