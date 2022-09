Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé jeudi à un remaniement ministériel, a annoncé le porte-parole officiel de la Présidence de la République, M. Samir Aggoune.

En vertu de la Constitution, notamment ses articles 91 (alinéa 7) et 104, et conformément au décret présidentiel 275-21 du 30 juin 2021 portant nomination de M. Aïmene Benabderrahmane au poste de Premier ministre et le décret présidentiel du 2 janvier 2020 portant nomination de M. Yahia Boukhari Secrétaire général du Gouvernement, le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a procédé à la nomination de Mesdames et Messieurs :

- Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger

- Brahim Merad: ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire

- Abderrachid Tabbi: ministre de la Justice, garde des Sceaux

- Brahim Djamel Kassali: ministre des Finances

- Mohamed Arkab: ministre de l'Energie et des Mines

- Laid Rebiga: ministre des Moudjahidine et des Ayants-droits

- Youcef Belmehdi: ministre des Affaires religieuses et des Wakfs

- Abdelhakim Belabed: ministre de l'Education nationale

- Kamel Bidari: ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique

- Yacine Merabi: ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels

- Soraya Mouloudji: ministre de la Culture et des Arts

- Abderrazak Sebgag: ministre de la Jeunesse et des Sports

- Hocine Cherhabil: ministre de la Numérisation et des Statistiques

- Karim Bibi Triki: ministre de la Poste et des Télécommunications

- Kaoutar Krikou: ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme

- Ahmed Zeghdar: ministre de l'Industrie

- Mohamed Abdelhafid Henni: ministre de l'Agriculture et du Développement rural

- Mohamed Tarek Belaribi: ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville

- Kamel Rezig: ministre du Commerce et de la Promotion des exportations

- Mohamed Bouslimani: ministre de la Communication

- Lakhdar Rakhroukh: ministre des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures de base

- Kamel Beldjoud: ministre des Transports

- Yacine Hamadi: ministre du Tourisme et de l'Artisanat

- Abdelhak Saihi: ministre de la Santé, alors que le précédent ministre, M. Abderrahmane Benbouzid, a été appelé à d'autres fonctions

- Youcef Chorfa: ministre

du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale

- Bessma Azouar: ministre des Relations avec le Parlement

- Samia Moualfi: ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables

- Hichem Sofiane Salaouatchi: ministre de la Pêche et des Productions halieutiques

- Ali Aoun: ministre de l'Industrie pharmaceutique

- Yacine El-Mahdi Oualid: ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises

Il a été également procédé à la nomination de M. Moundji Abdellah Secrétaire général de la Présidence de la République, alors qu'il occupait le poste de ministre des Transports.