Les autorités soudanaises ont annoncé, jeudi, que le bilan des pluies torrentielles et des inondations dans le pays s'est alourdi à 117 morts et 116 blessés depuis le mois de juin.

Le Conseil national de la défense civile (gouvernemental) a indiqué dans un communiqué que les pluies torrentielles ont coûté la vie à 117 personnes et fait 116 blessés.

Le dernier bilan, annoncé mercredi par le Conseil, avait fait état de 115 morts et 115 blessés.

Toujours d'après la même source, "la montée des eaux et les tempêtes ont entraîné l'effondrement total de 42.238 maisons, 62.495 autres maisons ont été partiellement détruites, alors que 346 installations et 233 magasins ont été endommagés".

Le 28 août, les Nations Unies ont annoncé qu'environ 226.000 Soudanais dans diverses régions du pays ont été touchés par des pluies torrentielles depuis juin dernier.

Une semaine plus tôt, le Conseil des ministres a déclaré l'état d'urgence dans 6 Etats du Soudan, sur fond de pluies torrentielles et d'inondations, notamment dans les Etats du Nil (nord), d'Al-Jazirah (centre), du Nil Blanc, du Kordofan du Sud (à l'est de l'Etat), du Darfour du Sud (oue st) et de Kassala (est).

La saison des pluies d'automne au Soudan dure annuellement de juin jusqu'au mois d’octobre. Durant cette saison, des précipitations importantes sont signalées chaque année.