Le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Abdullah al-Lafi, a affirmé, mercredi, la poursuite des efforts du Conseil pour "parvenir à la réconciliation nationale qui constitue un pilier essentiel pour la construction de l'Etat libyen et sa stabilité".

Intervenant lors d'une rencontre organisée par le Conseil présidentiel sur la réconciliation nationale, M. al-Lafi a souligné "l'importance de l'adhésion de toutes les catégories du peuple libyen au chantier de la réconciliation nationale, afin d'assurer le succès de ce projet". Il a également salué les différentes initiatives communautaires présentées au Conseil présidentiel par les représentants de toutes les régions de la Libye.

"Le chantier de la réconciliation nationale est plus que recommandé en ces moments en Libye pour resserrer les rangs et dépasser les différends, au grand bénéfice de la Libye qui peine à retrouver la paix et la voie de développement, en raison justement des velléités contradictoires des uns et des autres", ne cessent d'insister les organisations internationales et les ob servateurs.