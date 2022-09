Les partenaires du Mali ont renouvelé, depuis Lomé, leur soutien aux autorités du pays au terme de la 3e réunion du Groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali (GTS-Mali), rapportent jeudi des médias.

S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe, à l'issue de la 3e réunion, Abdel-Fatou Mousah, le commissaire aux Affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a assuré le Mali de la disponibilité de l'organisation sous-régionale à soutenir et accompagner le gouvernement de transition en vue d'un retour à l’ordre constitutionnel.

"Il y a une volonté des autorités du Mali pour un retour à l’ordre constitutionnel dans le pays, et on va soutenir ces efforts.

Il y a aussi la question de stabilisation et l’intégrité territoriale au sein de tout ce qui se passe au nord du pays, la CEDEAO va être aux côtés du Mali dans le respect de ces principes", a-t-il indiqué.

De son côté, le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies et chef de la mission de l'ONU au Mali (MINUSMA), El Ghassim Wane, a salué les efforts " significatifs" que les autorités maliennes ont déployés depuis la dernière réunion du GST-Mali, ajoutant que Bamako doit être soutenu par les partenaires.

"Une loi électorale a été adoptée, une commission a été mise en place pour élaborer une nouvelle constitution, des efforts sont en cours pour mettre en place un comité indépendant de gestion des élections, ensuite le processus de paix a été relancé.

Les débats ont permis aux participants d’apprécier, à leur juste valeur, ces efforts, mais aussi d’identifier les défis à relever afin que le Mali puisse mener à bien le retour à l’ordre constitutionnel d’ici à mars 2024", a détaillé El Ghassim Wane lors de la conférence de presse.

Pour sa part, Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères du Togo, a remercié tous les partenaires au nom du président Faure Gnassingbé pour leur forte participation et les résultats obtenus.

"Nous avons tout intérêt à aider le Mali et en le faisant, nous aidons nous-mêmes", a-t-il conclu en renouvelant la disponibilité du Togo à continuer d’accompagner le Mali jusqu’à une sortie de crise.

Bamako a abrité la première rencontre du GST-Mali le 30 novembre 2020. Et la seconde a eu lieu à Lomé, le 8 mars 2021. Ce groupe a été mis en place à l’initiative de l’Union africaine (UA) avec l’accord du gouvernement malien pour soutenir et accompagner les autorités maliennes dans la conduite de la transition et ce, en coordination avec les partenaires du Mali.

Il est co-présidé par l’Union africaine, la CEDEAO et l'ONU.

La prochaine réunion du GST-Mali se tiendra à Bamako au cours du 1er trimestre 2023, selon des médias maliens.