Plus de 1,8 million de quintaux de différentes variétés de céréales ont été engrangées par les coopératives de céréales et de légumes secs de la wilaya de Tiaret au titre de l’actuelle saison agricole, a-t-on appris mercredi auprès de la direction des services agricoles.

La récolte collectée a presque doublé par rapport à celle de la saison écoulée qui a enregistré 940.000 quintaux, a-t-on indiqué, ajoutant que les quantités de céréales devront augmenter dans les jours à venir où la production devra atteindre 2.207.000 quintaux dont 1,368 million quintaux de blé dur, 173.900 quintaux de blé tendre, 649.800 quintaux d’orge et 15,700 quintaux d’avoine. Le rendement moyen à l’hectare a atteint 48 quintaux dans les zones d’intensification situées au nord de la wilaya, à savoir Rahouia, Mecheraa Sfa et Sidi El Hasni, connues pour la production de blé dur.

La production à l’hectare de blé tendre a atteint 32 quintaux, selon la même source, sachant qu’une perte de 55.400 ha propres à la zone du sud de la wilaya a été enregistrée suite au déficit pluviométrique. Les facteurs naturels et le suivi de l’itinéraire technique ont contribué à atteindre une production "acceptable" en céréales de même qu’ils ont contribué à l’augmentation de leur prix d’achat.

L’accompagnement et les facilitations accordées aux agriculteurs ont été pour beaucoup dans la collecte de ces quantités considérables de récoltes et le paiement des ventes dans un délai de 72 heures, a-t-on expliqué à la Direction des services agricoles. Les trois CCLS de Tiaret, Mahdia et Frenda, sont disponibles pour accueillir les récoltes des agriculteurs jusqu’à la fin du mois de septembre actuel, a-t-on assuré.