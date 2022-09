Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a présidé une réunion avec les cadres du secteur et les directeurs des services agricoles (DSA) en présence du Secrétaire général de l'Union nationale des paysans algériens (UNPA), du président de la Chambre nationale d'Agriculture (CNA), des directeurs des Offices et des établissements économiques sous tutelle.

Cette réunion, tenue jeudi, a été consacrée aux préparatifs de la prochaine saison agricole 2022-2023 notamment la campagne labour-semailles, ainsi que l'investissement dans les autres cultures stratégiques dans le cadre de l'Office de développement de l'agriculture industrielle en terres sahariennes (ODAS), outre l'examen de plusieurs questions et dossiers prioritaires, indique un communiqué du ministère.

S'agissant de la campagne labour-semailles, le ministre a rappelé l'importance de cette campagne dans l'augmentation de la production nationale de céréales, ce qui exige, a-t-il dit, d'intensifier les préparatifs et consentir les efforts nécessaires pour sa réussite. Dans ce cadre, le m inistre a donné des instructions fermes aux cadres centraux et locaux du secteur pour suivre la campagne labour-semailles à travers l'intensification des efforts sur terrain en coordination avec tous les intervenants (chambres de l'agriculture et représentants de l'UNPA). Il s'agira aussi de veiller à la prise en charge des préoccupations et des besoins des agriculteurs en matière de disponibilité des intrants, et au respect de l'itinéraire technique. M. Henni a insisté, en outre, sur la sensibilisation des agriculteurs à la nécessité de doter leurs exploitations en équipements d'irrigation complémentaire, notamment dans les wilayas du nord.

Aussi, a-t-il tenu à rappeler les décisions de la dernière réunion interministérielle (Agriculture, Industrie et Ressources en eau) consacrée à l'examen de tous les aspects relatifs à l'irrigation agricole et aux équipements spécifiques à ce domaine, et ce, pour augmenter les superficies irriguées et étendre les capacités de stockage des céréales.

A l'issue de cette réunion, il a été procédé à l'installation d'un groupe de travail chargé d'examiner les moyens à même de résoudre la problématique d'approvisionnement en eau d'irrigation. Un autre groupe de travail formé de représentants du secteur de l'Energie et des mines chargé du dossier des engrais et de l'électricité sera ultérieurement installé.

Par ailleurs, le ministre a mis l'accent sur la réalisation des objectifs arrêtés dans les contrats de performance, "seul critère d'évaluation des cadres et responsables du secteur, notamment dans les filières stratégiques".