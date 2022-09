La commune d’Adrar s’est vue accorder, à la faveur des différents programmes de développement, une série de projets, tous secteurs confondus, susceptibles de contribuer à l’amélioration effective des conditions de vie de la population locale, ont indiqué jeudi les responsables de la commune.

Il s’agit ainsi de vingt (20) opérations inscrites au titre du plan communal développement (PCD), réalisées ou en voie de l’être dans les secteurs de l’Education, des Ressources en eau, de l’Environnement, de la Santé, de l’Aménagement urbain et de la Jeunesse et des sports, ayant un impact direct sur l’amélioration du cadre de vie des citoyens. Le secteur des Ressources en e u s’est vu doter d’un montant d’un (1) milliard de DA pour la réalisation de cinq (5) opérations, dont trois (3) d’extension et de réhabilitation des tronçons du réseau d’assainissement, et le reste porte sur la rénovation du réseau d’alimentation en eau potable, a indiqué la même source.

Une enveloppe financière de 14 millions de DA a également été dégagée au titre du PCD pour la réalisation des projets de désenclavement d es régions, d’embellissement urbain et de réalisation des espaces verts au niveau des quartiers et vieux Ksour, et de restauration des structures pédagogiques et médicales. La commune d’Adrar a été également confortée par d’autres actions de développement, retenues au titre de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales (CSGCL), portant mise en place des panneaux de signalisation routière, la réhabilitation de la route urbaine et l’aménagement et la pose de trottoirs au niveau de certains vieux Ksour.

D’autres projets de nature à améliorer la qualité du service public ont également été accordés à la commune d’Adrar, en l’occurrence l’approvisionnement en eau potable, la réfection du réseau d’assainissement, l’éradication des points noirs au niveau des zones d’ombre, ainsi que l’aménagement et l’entretien des espaces verts en milieu urbain.

Ainsi, l’on relève le déblocage d’une enveloppe financière de 27 millions DA pour l’embellissement urbain, dont l’acquisition des moyens d’éclairage en kits solaires, des panneaux de signalisation, ainsi que le développement du secteur du Commerce par la réalisation d’un marché agricole dans la localité agricole de Meraguen, Nord d’Adrar, et des locaux et carrés commerciaux au chef lieu de la wilaya. Par souci d’améliorer le servi ce public et rapprocher l’administration des administrés, il est également relevé la réalisation, pour un montant de 36 millions DA, de trois (3) sièges d’annexes communales situées au niveau des vieux Ksar de Meraguen, quartier de Tellilen et Bayzoun.

Les opérations de développement ont également profité au secteur de la Jeunesse et des sports qui s’est vu, ainsi, accorder la réhabilitation du stade communal de football, de celui du vieux Ksar d’Ouled-Ounekkal, avant d’être renforcés par des structures pédagogiques, dont deux (2) groupes scolaires au quartier Tellilen et la nouvelle ville Cheikh Sidi Mohamed Belkebir, portant le nombre des écoles primaires à 40 établissements.