Au total, 820 agents recenseurs ont été mobilisés dans la wilaya de Khenchela en prévision du 6ème Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-2022), apprend-on jeudi des services de la wilaya. Selon la même source, la commission de wilaya des statistiques a réquisitionné 820 agents en vue d’encadrer cette opération, prévue du 25 septembre au 9 octobre 2022.

La liste des noms de ces recenseurs, composée de 32 encadreurs formateurs, 105 contrôleurs, 683 agents recenseurs et 32 remplaçants, a été insérée dans la plateforme numérique que le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire avait consacrée à cet effet.

L’opération de formation des contrôleurs et des agents recenseurs a été entamée jeudi à la bibliothèque principale de lecture publique de la wilaya de Khenchela, notant qu’une autre journée de formation aura lieu le 14 septembre prochain aux centres de formation et d’enseignement professionnels à travers les différentes communes de la wilaya.

Dans le but de faciliter le travail des encadreurs du 6ème recensement général de l a population et de l'habitat (RGPH-2022), la commission de wilaya a mis à la disposition de ces agents 703 tablettes électroniques qui seront distribuées à partir de la semaine prochaines, a-t-on expliqué de même source. Les encadreurs du 6e RGPH seront répartis sur 658 circonscriptions, dont 459 circonscriptions situées dans des groupements d’habitat principaux, 52 circonscriptions situées dans des groupements d’habitat secondaires et 147 circonscriptions dans des zones d’ombre, soulignant que 216 moyens de transports ont été mobilisés afin d’assurer le bon déroulement et la réussite de cette opération.

Constituées des chefs de daïras, des services de sureté, des directions de l’exécutif concernées et du directeur de l’université Abbas Laghrour, la commission de wilaya du RGPH 2022, poursuivra la série de réunions quotidiennes de coordination en vue de venir à bout à toutes lacunes, notamment celles relatives au côté logistique et organisationnel.