Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, M. Laid Rebigua, a rendu visite, jeudi, aux moudjahidine Mohamed El-Hadi Hemdadou et Fares Boukhatem pour s'enquerir de leur état de santé et ce dans le cadre de la mise en oeuvre du programme du 60e anniversaire de recouvrement de la souveraineté nationale et la prise en charge sanitaire et sociale des moudjahidine et des ayants-droit.

Cette initiative prévoit des visites aux moudjahidine au lieu de leurs domiciles en vue de faire connaitre les hauts faits de ces hommes durant la Guerre de libération nationale, d'une part et de s'enquérir de leur état de santé et de leur situation sociale, d'autre part, a déclaré le ministre au terme de ces visites.

Saluant la contribution du moudjahid et artiste Fares Boukhatem (81 ans), M. Rebigua a souligné que "la contribution des moudjahidine pendant la glorieuse Guerre de libération nationale était sous plusieurs formes et à plusieurs niveaux.

Dans son échange avec l'ancien ambassadeur et moudjahid Mohamed El-Hadi Hemdadou, le ministre a mis en exergue "l'importance de transmettre la lutte des moudja hidine aux générations montantes", appelant à enrichir le Musée national du moudjahid avec différents objets et documents pour être exposés au grand public et servir de référence aux chercheurs et aux étudiants".