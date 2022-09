Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a affirmé, jeudi à Alger, que toutes les dispositions avaient été prises pour accueillir, dans les meilleures conditions, près de 11 millions d'élèves au titre de la rentrée scolaire 2022/2023.

Supervisant l'ouverture des travaux d'une conférence nationale au lycée des Mathématiques à Kouba, consacrée à l'évaluation des préparatifs de la prochaine rentrée scolaire, M. Belabed a précisé que "toutes les dispositions liées à la prochaine rentrée scolaire ont été prises pour accueillir environ 11 millions d'élèves dans les meilleures conditions", expliquant que cette année est caractérisée par le retour au système d'enseignement classique, l'enseignement de l'anglais pour les classes de 3e année primaire et l'équipement de plus de 1600 écoles de tablettes électroniques pour atténuer le poids du cartable.

Evoquant le livre scolaire, le ministre a assuré que l'opération de vente était "bien assurée", affirmant l'évaluation, durant cette conférence, de l'état de réception des livres scolaires selon les besoins exprimé s par les établissements, ainsi que la deuxième version du manuel scolaire intitulé "Mon Livre" destiné aux élèves de 3e, 4e et 5e années primaire. Il a enjoint, à ce propos, les Directeurs de l'Education de "faire parvenir le manuel scolaire à chaque élève et d'assurer sa vente au sein des établissements scolaires, en plus d'autres espaces de vente à l'instar des librairies ou encore en ligne".

Au volet œuvre sociale, M. Belabed a fait état de 4 millions d'élèves qui bénéficieraient de la gratuité du manuel scolaire, en sus de la prime de scolarité dont les dossiers des bénéficiaires sont en phase de validation.