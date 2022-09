La wilaya de Chlef a commémoré, jeudi, le 62e anniversaire de la bataille de Zebabdja, commune de l’Oued Fodda (Est de la wilaya), durant laquelle les moudjahidine de l'Armée de libération nationale (ALN) ont infligé de lourdes pertes au colonisateur français, en dépit de leur différence en nombre et en armes.

"La commémoration de cette bataille en présence des autorités locales et de la famille révolutionnaire, se veut une contribution à la préservation de l'histoire de la région et son ancrage chez les nouvelles générations, parallèlement à la documentation des témoignages vivants des moudjahidine de la région, concernant cette page héroïque dans la lutte du peuple algérien contre l'occupant français, et pour le recouvrement de sa liberté et indépendance", a-t-on précisé à la direction locale des moudjahidine et ayants droits.

Les festivités ont été lancées à partir de la stèle commémorative de cette bataille historique, dans la région de Zebabdja, où il a été procédé à la levée des couleurs et la lecture de la Fatiha à la mémoire des Chouhada, dont le parcours héroïque a été, à cette occasion, évoqué par des moudjahidine et historiens de la région. La bataille de Zebabdja a eu lieu le 8 septembre 1960, suite à la divulgation, par un traître étranger à la région, de la cachette d’importants responsables de l’ALN, qui étaient recherchés par les forces coloniales françaises.

Il s’agissait des Chahid capitane Mustapha Tiba, dit Si Belaid , un responsable politique de l’Ouarsenis et chef de la région 3 de la wilaya historique IV, et le lieutenant Sedaki Abdelkader, dit Si Rachid, responsable politique et militaire de la région Nord de l’Ouarsenis.

Suite à quoi, la France coloniale mobilisa ses forces pour assiéger le lieu en question. Mais c’était compter sans la perspicacité de Si Belaid et Si Rachid qui ont repéré les mouvements de l’ennemi, et ont, en conséquence, reparti les moudjahidine en trois groupes, dans trois habitations proches de la région.

La bataille commença vers 7h30mn, par une attaque surprise de l’ennemi par les moudjahidine de l’ALN, avec des bombes artisanales. L’affrontement entre les deux camps dura une demi-heure, et se solda par un premier bilan de 39 morts dans le camp français.

Ce violent accrochage entre les deux parties s’est ensuite transformé en une grande bataille, durant laquelle les forces françaises firent appel à leurs hélicoptères qui ont incendié de nombreuses habitations de la région.

En dépit de la supériorité de l’ennemi en armes et en effectifs, la bataille dura des heures, en raison de la forte résistance des compagnons des deux martyrs Si Belaid et Si Rachid, qui ont abattu, à eux seuls, pas moins de 18 soldats français. Selon la Direction des moudjahidine et des ayants droits, cette bataille de Zebabdja s’est soldée, pour l’ALN, par la mort au champ d’honneur de neuf (9) chouhada, tandis que trois moudjahidine ont été capturés et trois autres ont réussi à prendre la fuite. L’ennemi français a, quant à lui, subi la perte de 75 soldats, en plus d’un grand nombre de blessés.