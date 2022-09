Les participants à la huitième conférence sur la célèbre bataille de Mazaghrane (22-26 août 1558) entre les Algériens et l'occupant espagnol, organisée, jeudi à Mostaganem, ont souligné l'importance des sources nationales écrites et orales dans la recherche en histoire et leur rôle dans la préservation de la mémoire de la nation.

Le professeur d'Histoire moderne et contemporaine à l'Université "Ibn Khaldoun" de Tiaret, Mohamed Bellil a ainsi souligné que les sources algériennes sont séquentielles et témoignent de la crédibilité des événements et des faits de cette bataille qui a permis aux Algériens et les Ottomans de vaincre l'occupant espagnol en collusion avec les Saâdiens (Maroc). Le Pr Bellil a ajouté que l'approche historique basée sur la comparaison entre les sources nationales et étrangères permet d’avoir une image détaillée de l'événement historique et documente nombre de ses détails.

Pour sa part, le Dr Mokhtar Boungab, professeur à l'Université "Mustapha Stambouli" de Mascara a indiqué que l'école nationale en histoire qui rep ose sur l'objectivité accorde une grande importance aux sources nationales tant écrites qu'orales, notamment la poésie populaire, parfois considérée comme un document relatant fidèlement l'événement.

Le directeur de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel (AARC), Abdelkader Bendamèche a attiré lui l'attention sur la nécessité d'approfondir les recherches sur la célèbre bataille de Mazaghrane, parallèlement au débat historique et culturel sur cet événement marquant du moyen âge. M. Bendamèche a souligné l'importance de la méthode scientifique pour enregistrer cet événement historique et transmettre ses faits précis aux générations futures. La conférence historique a été organisée dans la commune de Mazaghrane, dans le cadre de la commémoration du 464e anniversaire de cette bataille historique, à l'initiative des services de la commune et de l'association de jeunes "Irfane".

Le programme tracé à cette occasion comprend l'organisation d'une caravane s’élançant du centre de la commune de Mazaghrane vers le mausolée de "Sidi Belkacem Bouasria" et le repère immortel de cette bataille "Haoudh Ed-Doume", jeudi soir, ainsi qu’une soirée artistique de folklore populaire, vendredi, a-t-on indiqué.