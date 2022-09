Si les nourrissons doivent dormir entre 12 et 16 heures par jour, les adolescents devraient eux se mettre au repos 8 à 10 heures par jour. Un temps nécessaire pour être en bon santé.

Il existe une quantité de sommeil essentiel pour promouvoir une santé optimale chez les enfants et les adolescents, selon les nouvelles recommandations de l'American Academy of Sleep Medicine . En fonction des âges, les experts ont établi un temps de repos nécessaire.

13 experts du sommeil ont réalisé une méta-analyse de 864 articles scientifiques sur le sommeil pour établir les nouvelles recommandations quant au temps de repos nécessaire et suffisant pour les plus petits et les adolescents.

Les temps de sommeil évoluent en fonction de l'âge des enfants

"Le sommeil est essentiel pour une vie saine, et il est important de promouvoir les bonnes habitudes de sommeildès la petite enfance », a déclaré le Dr Shalini Paruthi, pédiatre et membre de l'American Academy of Sleep Medicine. De manière régulière et pour favoriser une bonne santé, les nourrissons de quatre à 12 mois devraient dormir 12 à 16 heures par jour (y compris les siestes). Pour être en bonne santé, les enfants d'un à deux ans devraient dormir 11 à 14 heures par jour en incluant les siestes. Les enfants de trois à cinq ans devraient dormir 10 à 13 heures par 24 heures (y compris les siestes).

Les enfants de six à 12 ans devraient dormir neuf à 12 heures par jour.

"Il est particulièrement important que les enfants atteignent l'adolescence de continuer à veiller à ce que les adolescents sont en mesure d'obtenir suffisamment de sommeil. Les adolescents de 13 à 18 ans devraient dormir huit à 10 heures par jour et ce de manière régulière.

Le sommeil, le meilleur ami de la santé des enfants

Dormir le nombre d'heures recommandées de manière régulière est associée à des résultats généraux de meilleure santé. Les enfants et les adolescents qui dorment régulièrement le bon nombre d'heures de sommeil améliorent leur attention, leur comportement, l'apprentissage, la mémoire, leur humeur, ainsi que leur qualité de la vie et leur santé mentale et physique.

Les scientifiques ont aussi constaté que le manque de sommeil augmentait également le risque d'accidents, deblessures , d' hypertension , d' obésité , de diabète et de dépression. Les expert ont observé que le manque de sommeil chez les adolescents était associée à un risque accru d'automutilation, de pensées suicidaires et de tentatives de suicide.

"Faire en sorte que il y a suffisamment de temps pour le sommeil est l'un des meilleurs moyens de promouvoir un mode de vie sain pour un enfant», concluent les experts dans le communiqué.