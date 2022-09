Après une opération, ces nouvelles sondes vont permettre de localiser les cellules cancéreuses et les ganglions sentinelles. Une solution pour éradiquer au mieux la maladie.

Deux nouvelles sondes peuvent traquer des cellules cancéreuses et les ganglions suspects lors d'une opération, selon un communiqué de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) .

La sonde détecte les cellules malignes

L'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) a développé des sondes qui permettent de traquer les cellules cancéreuses et les ganglions suspects lors d'une opération.

Cette sonde nommée Beta signale la présence d'infimes quantités de cellules cancéreuses de la tumeur principale. Après une ablation, le chirurgien utilise le dispositif pour traquer les derniers résidus de cancer.

« D'une taille de 20 centimètres et pesant 100 grammes à peine, ces sondes peuvent être aisément manipulées et insérées dans l'incision lors de l'intervention. A l'image d'un compteur Geiger, le système émet des signaux sonores qui guident les gestes du chirurgien. De quoi traquer avec précision des cibles souvent invisibles à l'œil nu », explique les chercheurs de l'EPFL dans le communiqué. Les risques de complications et de dissémination de la maladie sont réduits.

«Les sondes Gamma nous permettent de retirer uniquement le ganglion sentinelle. Si les analyses démontrent qu'il est sain, cela signifie que la tumeur ne s'est pas propagée», explique Maurice Matter, chirurgien au CHUV.

Pour l'instant, le dispositif est encore en phase de tests cliniques. Une étude d'une durée de trois ans et portant sur 60 cas est en cours au CHUV, pour mesurer l'efficacité de cette technologie.

La deuxième sonde localise les ganglions sentinelles des cancers

La deuxième sonde, Gamma, permet de poussier plus loin la détection de la propagation du cancer . En effet, elle cherche à localiser le ganglion dit «sentinelle», situé près de la tumeur principale. « Ce ganglion sert de relai aux cellules cancéreuses qui pourraient voyager dans le corps. Il doit donc être retiré et analysé par les médecins, afin de connaître le stade de la maladie et d'offrir le traitement le mieux adapté au patient », rappelle le communiqué.

