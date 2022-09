On le sait : consommer trop de graisses saturées, c'est mauvais pour la santé. Mais d'après des chercheurs américains, ce régime alimentaire trop gras favoriserait aussi le développement du cancer de la prostate.

Quel point commun y a-t-il entre le beurre, le fromage, la viande rouge , la charcuterie, le lait, les yaourts, la noix de coco et l'huile de palme ? Outre le fait que ces aliments du quotidien sont ultra-caloriques, ils sont également riches en graisses saturées. Or, d'après les autorités sanitaires, ces acides gras (qui appartiennent à la famille des triglycérides et qui sont généralement de source animale) doivent représenter 10 % de notre apport énergétique journalier - maximum.

Car d'après une nouvelle étude de la University of North Carolina (présentée ce 18 avril 2016 au congrès annuel de la American Association for Cancer Research), un régime alimentaire trop riche en graisses saturées favoriserait le développement du cancer de la prostate , voire aggraverait la sévérité de cette pathologie chez les patients déjà malades.

Pour en arriver à cette conclusion, les scientifiques américains ont travaillé avec 1854 volontaires, des hommes d'âges variés touchés par un cancer de la prostate et diagnostiqués entre 2004 et 2009 aux États-Unis. Ceux-ci ont du répondre à des questionnaires concernant leurs habitudes alimentaires, puis les chercheurs ont examiné l'évolution de leur maladie pendant quelques mois.

Consommer des statines réduit les risques

Résultat ? La consommation excessive de graisses saturées (notamment sous la forme d'huile, de beurre, de pâtisseries...) participerait au développement du cancer de la prostate et boosterait l'agressivité des tumeurs.

Selon les chercheurs, cette relation est permise par la hausse du taux de cholestérol dans le sang. Cependant, ils ont également observé que les patients qui consommaient des statines étaient moins concernés que les autres. "Lorsque l'on souffre d'un cancer de la prostate, il ne faut pas non plus bannir toutes les graisses, nuance le Dr. Emma H. Allott, principal auteur de ces travaux . Ainsi, des études précédentes ont montré que la consommation régulière de graisses polyinsaturées (des omega-3, par exemple) pouvait nous protéger contre cette maladie au quotidien." Finalement, ce n'est qu'une question d'équilibre !