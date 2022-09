Le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit a exprimé, mardi au Caire, son vœu de voir le prochain Sommet arabe d'Alger prévu en début novembre, constituer un "tournant décisif" dans l'action arabe commune et "consacrer l'unité et la cohésion". "Nous sommes confiants en prévision du prochain Sommet prévu en Algérie en novembre.

Nous prions Allah qu'il puisse constituer un tournant décisif dans l'histoire de l'action arabe commune, consacrer l'unité et la cohésion, et être l'expression authentique de l'opinion publique de nos pays arabes qui souhaite voir ses dirigeants unis et leur position unifiée", a indiqué M. Abou Gheit lors de la 158e session du Conseil de la Ligue arabe, tenue au niveau des ministres des Affaires étrangères.

Cet objectif suprême, ajoute-t-il, "nous interpelle fortement à l'effet de régler tout différend et aplanir tous les obstacles posés, en mettant les intérêts arabes suprêmes au-dessus de toute autre considération, soucieux en cela de préserver la solidité du lien qui nous unit".

"En dépit des crises et des défis auxquels ils sont confrontés, les pays arabes sont en mesure de relever les défis en tant que bloc régional solide", a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée, les ministres arabes des Affaires étrangères avaient tenu une réunion consultative au siège du Secrétariat général de la Ligue arabe, en présence d'Ahmed Aboul Gheit, et ce avant le début de la 158e session ordinaire du Conseil de la Ligue au niveau ministériel.

Lors de cette réunion, les ministres ont passé en revue les questions et thématiques inscrites à l'ordre du jour de la 158e session, et échangé des vues afin de cristalliser une position consensuelle à cet égard.

Ils ont également évoqué les derniers développements sur les scènes régionale et internationale, ainsi que les questions et les dossiers d'intérêt commun.