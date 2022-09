La direction de l'Education de la wilaya de Boumerdès a suspendu à titre conservatoire la directrice d'un lycée à Ouled Moussa suite à la distribution d'un document "inacceptable et non conformes aux textes et règlements", a indiqué mercredi un communiqué de la Direction.

Cette décision, précise la même source, fait suite à la distribution "d'un document par le lycée Chekir Aissa de la commune d'Ouled Moussa contenant des expressions inacceptables et non conformes aux textes et règlements", relevant qu'"eu égard à leur caractère sensible, des mesures appropriées ont été prises portant suspension conservatoire de la directrice de l'établissement jusqu'à sa comparution devant le conseil de discipline de wilaya, conformément aux lois en vigueur".

Cette décision a été prise à haut niveau suite à la distribution aux élèves d'une fiche de renseignements.

La fiche, largement relayée sur les réseaux sociaux, comporte un volet dans lequel l'élève doit cocher une case relative à la situation sociale de sa famille, "riche", "pauvre" ou "moyenne".